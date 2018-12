Visby: Julefreden havde endnu ikke sænket sig over alle hjem i Visby, søndag den 23. december, i hvert fald var der på en adresse i Visby blevet taget lidt rigelig for sig af de våde julevarer.

I forbindelse med aflevering af et barn efter samvær, opførte den 48-årige mand fra Visby sig så voldsomt at politiet og den sociale bagvagt måtte tilkaldes. Manden var både beruset og aggressiv. Det lykkedes hverken politi eller den sociale bagvagt at tale manden til ro og derfor blev han anholdt og taget med til afrusning i et venterum.

Efter nogle timer var manden faldet så meget til ro at han kunne løslades.