Far fik bøde for at slå sin søn

Anklageren krævede 20 dages fængsel, men dommeren takserede et slag med flad hånd mod sønnens skinneben til en bøde på 1500 kroner.

TØNDER: Revselsesretten blev ophævet i Danmark i 1985 og den sidste tvivl om, hvorvidt forældre måtte slå deres børn, fjernet med en lovændring i 1997.

Den ændring havde en 33-årig mand fra lokalområdet ikke i baghovedet, da han i oktober sidste år slog ud efter sin syv-årige søn. Han ramte ham på skinnebenet, og sagen blev anmeldt.

Onsdag faldt dommen i retten. Faderen blev kendt skyldig i at have udøvet vold, men i stedet for 20 dages fængsel, som anklageren lagde op til, landede dommer Kristin Bergh sagen med en dom på seks dagbøder på hver 250 kroner, og dermed en samlet bøde på 1500 kroner.

- Som sagen er beskrevet, må den betragtes at ligge i det laveste område til at blive kaldt legemsangreb. Derfor har jeg valgt en bøde og ikke frihedsstraf, selv om forurettede er et barn, forklarede dommeren.