Familie tilbudt plads få dage før dagplejelukning blev meldt ud

Mette Fabricius ser gerne at familier med småbørn i Højer fortsat kan vælge mellem vuggestue og dagpleje. Hun mener det er vigtigt at kunne vælge den hjemlige pasning for de helt små børn.Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Mette Fabricius og Karsten Andresen nåede lige at mærke lykkefølelsen over at deres baby Malthe kunne passes hos den ønskede dagplejemor, før de kunne læse, at den sidste dagplejemor i Højer står til fyring.

Højer: De, der har prøvet at vente på en plads til deres barn ved det; det er en lettelse med en afklaring, når man får at vide, hvor ens barn skal passes. Den lykkefølelse nåede at ramme Mette Fabricius og Karsten Andresen fra Højer i slutningen af januar, da de telefonisk fik besked på, at deres Malthe fra den 1. maj kan komme i dagpleje hos lige præcis den dagplejer, som de havde ønsket, da de i august 2017 skrev Malthe op hos pladsanvisningen i Tønder Kommune. Han blev skrevet op få dage efter sin fødsel, netop for at forældrene kunne være så sikre som muligt på at få den plads de gerne ville have. Deres ønske lød på en dagplejemor lige i nabolaget. En dagplejemor, som de kun har hørt godt om, og en af de to eneste kommunale dagplejemødre, der er tilbage i Højer. - Det er faktisk lidt vildt, at man kan rammes af rigtig lykkefølelse over at få en plads, men det var det vi følte - og så kom der en dagsorden fra kommunen om, at de indstiller dagplejen i Højer til lukning. Den besked så vi den 6. februar, det var kun en uge efter at vi havde fået plads. Så føler man sig faktisk meget snydt, nærmest taget ved røven, siger Mette Fabricius.

Tid til indkøring Karsten Andresen er fisker fra Rømø og er netop taget afsted på fiskeri. Mette Fabricius skal, efter sin barsel, til at finde nyt job, efter at hun blev opsagt fra sit tidligere job. Derfor havde de bedt om at få en dagplejeplads til lille Malthe fra 1. maj. Mette har barsel frem til midt i juni og på den måde ville familien have 6 uger til at få kørt Malthe ind i dagplejen, helt uden stress. Den plan er nu usikker, og parret afventer både politikernes beslutning og en klar melding om, hvordan strukturen bliver for pasning af småbørn i Højer.