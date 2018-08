Familie nåede ud da hytte brød i brand i oldtidspark

Søndag morgen udbrændte en af hytterne i Hjemsted - Danernes Verden. Branden kom hurtigt under kontrol, men parken var lukket for publikum hele dagen.

Hjemsted: Kl. 8.26 søndag morgen gik alarmen hos Brand og Redning Sønderjylland om, at der var ild i en hytte i Hjemsted - Danernes Verden, og at der var fare for, at ilden ville sprede sig. - Vi kom hurtigt frem, men allerede her var hytten overtændt. Hytten var lavet af træstolper og med vægge af tørv, og udover at hytten var overtændt, så stod der også en gnistregn fra branden. Men det fik vi heldigvis hurtigt styr på, fortæller indsatsleder for Brand og Redning Sønderjylland, Kenneth Achner. En kort overgang frygtede politi og brandvæsen, at ilden skulle brede sig. - Vinden blæste med ni sekundmeter, og vindretningen var direkte mod et beboelsesområde, som ligger meget tæt på. Så vi var lidt nervøse, men brandmændene fik det hurtigt under kontrol, forklarer indsatsleder fra Syd- og Sønderjyllands Politi, Michael Qvist Frederiksen.

Branden startet af bål Branden startede ved bålstedet i hytten, der udbrændte. Her var en familie fra Vissenbjerg på Fyn lige flyttet ind i lørdags for at holde ferie i Oldtidsparken. - Familien har fortalt, at børnene var alene i hytten i fire minutter, og at forældrene derefter bliver opmærksomme på, at der er røgudvikling fra et bål i huset, fortæller Michael Qvist Frederiksen. Storebroren i familien fortæller kort, at han blev vækket af sin lillebror, da branden brød ud. - Det var heldigt, at min lillebror vækkede mig. Han sagde, at jeg skulle få Zoe (lillesøsteren red.) ud. Men jeg mistede min telefon, lyder det fra den 11-årige dreng.