Falsk læge snød 97-årig kvinde

Forebyggelse

Politiets anbefalede forholdsregler for at undgå hjemmetyverier hos ældre går bl.a. ud på, at man altid skal sikre sig, at det er en rigtig hjælper, der kommer.



Hjemmehjælpere møder kun op efter aftale og på forudbestemte tidspunkter.



Hjemmehjælpere og andet plejepersonale skal altid vise et ID-kort.



De ældre udstyres med et vagtnummer, som de kan ringe op, hvis de er i tvivl.



Generelt går politiets opfordring også ud på, at man aldrig ligger inde med større kontante beløb.