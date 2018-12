Fagchef: Sjældent at der sker fejl

TØNDER: Thomas Dam, fagchef for borgerservice, it og digitalisering, i Tønder Kommune fortæller, at borgere modtager de samme oplysninger, uanset om de er sendt digitalt eller per brev. Han kan ikke afvise, at der er tale om systemfejl, hvis en borger ikke modtager et brev via Post Nord.

Thomas Dam må ikke kommentere den konkrete sag med Ina Wind Paulsen men fortæller generelt:

- Der vil altid kunne ske systemfejl, og der er mange processer, som kan gå galt. vi opfordrer derfor borgerne til, at de tilmelder sig digital post, da det er den mest sikre forsendelsesmetode.

Thomas Dam fortæller, at der på rådhuset udskrives mange breve hver dag. En del af dem sendes med Post Nord, da borgeren er fritaget for digital post.

Lige nu er 28.121 borgere over 15 år i Tønder Kommune tilmeldt digital post, mens 3778 personer er fritaget. Det svarer til omkring 13 procent.

Thomas Dam oplyser, at systemet selv burde kunne skelne mellem digital post og breve sendt med Post Nord. Og da mange processer sker automatisk lige fra printning af brev og kuvertering til forsendelse, kan meget gå galt. Men det sker heldigvis meget sjældent, siger fagchefen:

- Jeg har ikke tidligere hørt om borgere, som ikke har fået deres digitale post som brevpost. Men jeg kan ikke afvise, at det er sket.