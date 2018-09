Skærbæk: I september viser den anerkendte færøske kunstner og trubadur Sofus Poulsen landskabsmalerier fra Færøerne i Kunstnerhuset i Skærbæk.

Han er en fin kolorist, og mestrer at ramme det græsklædte fjeld, havet, bygderne med de mangefarvede huse - og roen - den færøske sjæl, lyder det i en pressemeddelse.

Han samler, ligesom de øvrige færøske kunstnere, stor opmærksomhed i Danmark og har deltaget i en lang række udstillinger her, som på Færøerne.

Sofus Poulsen er tilknyttet Galleri Sct. Gertrud, der også har kunstnere som Kirsten Rudiengaard og Kaare Norge tilknyttet.

Sofus Poulsen siger om sig selv:

- Lige siden jeg var helt ung, har jeg elsket at tegne - med tegneblokken i rygsækken, på en evig søgen efter at fange nuet. Nogle gange lykkes det at fange øjeblikket og den følelse lever jeg længe på. Mit bud på virkeligheden, er at være så ærlig i mit udtryk som muligt.

Udstillingsperioden er fra 4. til 26. september.