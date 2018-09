Færdselsuheld spærrede hovedvej 11

Et færdselsuheld sendte to biler i grøften sent fredag eftermiddag.

TØNDER: Rundkørslen Ribe Landevej/Østre Omfartsvej udenfor Tønder var sent fredag eftermiddag spærret efter et færdselsuheld, som involverede to biler. En varevogn kørte ind i rundkørslen fra Østre Omfartsvej og ramte her en personbil så hårdt, at begge biler endte i rabatten.

Den ene bilist fra personbilen, en 30-årig kvinde, blev efterfølgende kørt på skadestuen til et tjek, oplyser indsatsleder Christian Lehmann fra Syd- og Sønderjyllands Politi på stedet:

- Uheldet skete kort før 17.00 - vi fik anmeldelsen 16.47, og rundkørslen var i forbindelse med uheldet spærret i cirka en halv time. Bilisten, der førte varevognen er uskadt, mens kvinden, der kørte bilen, er på skadestuen til et tjek, forklarer indsatslederen.