Fængsel ødelægger familieidyl

Sønderborg/Tønder: Der kommer formentlig til at gå nogen tid, før familieidyllen igen er oprettet hos en familie på Skærbæk-egnen.

En 56-årig mand har været en tur i Vestre Landsret, efter han i byretten fik otte måneders fængsel - hvoraf de fire måneder skal afsones. Vestre Landsret i Sønderborg stadfæstede byrettens dom, og kom frem til det nøjagtig samme resultat. I byretten var det mandens gode personlige forhold og ustraffede fortid der gjorde, at retten bestemte, at den 56-årige kun skal afsone fire måneder af straffen, mens de resterende blev gjort betinget med en prøvetid på to år.

Det drejer sig om en sag, hvor den 56-årige mand er tiltalt for anden seksuel omgang end samleje med sin søns kæreste.

Natten til den 9. september 2017 havde der været en familiefest et andet sted. Efter de var kommet hjem, blev der drukket videre i stuen. På et tidspunkt gik sønnens kæreste i seng. Sønnen og en kammerat tog af sted. Den 56-årige berusede mand gik herefter ind i værelset til sønnens kæreste, som er i 20´erne. Her forgreb han sig på den unge kvinde. Hun vågnede ved overgrebet, men den 56-årige har ingen erindring om, hvad der er sket. Han husker først, at politiet stod og bankede på døren om morgenen.

Under afhøringen af den unge kvinde i retten var der dørlukning, så offentligheden har ingen mulighed for at høre hendes version af sagen. Det samme gjaldt i byretten, men dengang forklarede både anklager Rikke Damgaard Nielsen, Syd- og Sønderjyllands Politi, og forsvarer, advokat Erik Drejer, Tønder, at kvinden afgivet en sammenhængende og troværdig forklaring. Hun var vågnet ved nogle intime berøringer. Først troede hun, at det var hendes kæreste, der var kommet hjem, og hun blev chokeret, da han fandt ud af sagens rette sammenhæng. Derfor blev politiet tilkaldt, lød det dengang.

- Når hun siger, at jeg har gjort det, så har jeg gjort det, sagde den 56-årige, der gerne ville have det hele overstået, så familien kan komme videre og få et godt forhold igen.

Efter sagen i landsretten kørte den 56-årige og sønnens kæreste sammen med forældrene i hver sin bil fra retten.