Fællesskabets uge er i gang

Kultur er mangt og meget - men alle kulturarrangementer har en fællesnævner. Det er fællesskaber - og det er meget passende også temaet for årets udgave af Tønder Kulturuge.

Kulturugen er blevet til i et samarbejde mellem Tønder Kommune og så otte frivillige, der repræsenterer Tønder Kommunes kulturaktører.

- Det er meningen med kulturen, at den kan binde kommunens borgere sammen og give dem et fællesskab. I vores globaliserede verden er det vigtigt at kende sine rødder og den kultur, vi er vokset op i, sagde hun blandt andet i talen.

Den fejring blev for alvor sat i gang lørdag i Schweizerhalle. For som altid går værtskabet for Kulturugens åbning og finale på tur. I år er åbningsfesten i Tønder, mens det hele rundes af på Kiers Gaard i Højer på næste lørdag. Fællesskabet blev også temaet for åbningstalen, som Kulturelt Forums formand, Anne Mette Pedersen, stod for.

TØNDER: Årets udgave af Tønder Kulturuge - den ottende af slagsen - er i fuld gang, og har i år et tema, der for alvor skal forene og forbinde: Fællesskaber er nemlig temaet, og netop fællesskabet er nært forbundet til kulturens fejring i den kommende uge.

Tønder Kulturuge arrangeres i samarbejde mellem medarbejdere fra Tønder Kommune og så en arbejdsgruppe på otte, som planlægger og koordinerer det hele.De otte er: Aase-Lene Lysgaard Madsen, Karin Toft, Hartvig Dolberg, Gunnar Vind, Gisela Jepsen, Bjarne Friis Pedersen, Birgitte Thomsen og Katrhine Duus Christensen. Kulturugen 2018 byder på et bredt udvalg af arrangementer i hele Tønder Kommune, inden det hele ender på næste lørdag med et storstilet afslutningsarrangement på Kiers Gaard i Højer.

Forskellige kulturer mødes

Inde i salen blev Kulturugen sat i gang med en række indslag. Mens Tønder Kulturskole og Tønderkoret stod for det musikalske, så diskede sportsefterskolen SINE op med et hæsblæsende show fra skolens danseelever, og Højer Designhøjskole gav et kig på deres mange projekter.

Men også udenfor salen var kulturen og mangfoldigheden i allerhøjeste grad repræsenteret ved den såkaldte kulturbazar - et tiltag arrangeret af Ahmad Joumaa. Han er palæstinenser, men har boet i Danmark gennem det meste af sit liv. Til daglig er han kulturformidler på Tønder Bibliotek, og i dagens anledning samlede han et flot arrangement med smagsprøver og meget andet fra en række forskellige lande og folkeslag - med herboende repræsentanter.

- Det er anden gang, vi holder kulturbazar, og det er noget, vi håber at kunne gøre til en tilbagevendende tradition. Alle os, der afholder arrangementet i dag, bor her i kommunen. Men i virkeligheden kunne vi nok samle en del flere end her er. Der er nemlig mange nationaliteter repræsenteret i Tønder Kommune. Alt i alt vil jeg tro, der kunne samles 60 lande, hvis alle kom med, forklarer Ahmad Joumaa.

En af repræsentanterne ved kulturbazaren er Mohamed Elbana fra Egypten. Han glæder sig over muligheden for at vise lidt af hjemlandet i anledning af Kulturugen:

- At kunne vise lidt egyptisk kultur og mad frem er en fantastisk mulighed. Jeg arbejder i det hele taget meget med kultur, og har også et radioprogram på Radio Tønder, som handler om netop historie og kultur - så jo, det er glimrende at være med her, forklarer han.

Med start søndag eftermiddag er der i alt 38 forskellige arrangementer linet op i den kommende uge.