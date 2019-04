Tønder Kommune og det rådgivende ingeniørfirma Cowi har indgået forlig i sagen, hvor den fredede Fiskbæk Bro ved en fejl i forbindelse med en renovering blev revet ned. Cowi skal projektere to forslag gratis.

TØNDER: Det rådgivende ingeniørselskab Cowi og Tønder Kommune har indgået et forlig i sagen om den fejlagtige nedrivning af den fredede Fiskbæk Bro, der var opført i 1770'erne. Forliget betyder, at Cowi nu skal udarbejde to projekteringer, som vedrører en genopførelse af broen, der i forbindelse med renoveringen fejlagtigt blev revet ned i januar sidste år og erstattet af et sort metalrør, der leder vandet under Geestrupvej syd for Toftlund. Slots- og Kulturstyrelsen har krævet, at broen opføres på samme sted, som den oprindelige - også selv om halvdelen af de granitplanker, den var opført i, angiveligt blev knust i en betonknuser, før miseren blev opdaget og knusningen stoppet. Kommunaldirektør i Tønder Kommune, Klaus Liestmann, har siden nytår ført forhandlingerne med Cowi, der nu er endt i et forlig.

Udgangspunktet for forliget var, at hvis bare den ene part havde været opmærksom på fredningen, så var fejlen aldrig sket. Klaus Liestmann, kommunaldirektør i Tønder Kommune, om forliget med Cowi

Peter Bramsen er glad for, at Slots- og Kulturstyrelsen har krævet, at den oprindelige bro opføres på den oprindelige beliggenhed. Hvor skulle den ellers ligge, spørger han retorisk. Foto: Martin Franciere

Lille bro - stor bro Klaus Liestmann fortæller, at begge parter var indforstået med, at de hver især bar en del af ansvaret for fadæsen, der kostede den fredede og næsten 250-årige bro livet. - Udgangspunktet for forliget var, at hvis bare den ene part havde været opmærksom på fredningen, så var fejlen aldrig sket, siger Liestmann og peger på, at Cowi som rådgivende ingeniørfirma skulle have været opmærksom på fredningen, mens Tønder Kommune som bygherre bærer det endelige ansvar. Lige nu arbejder man med to scenarier for en genetablering af den fredede bro: Enten en mindre, stibro med de oprindelige dele, der blev reddet fra betonknuseren. Hvis denne model vælges, skal den nuværende, nye bro flyttes og vejforløbet føres uden om den gamle bro. Det vil formentlig være den billigste løsning. Det andet forslag, der er i spil, er, at en helt ny stenbro, der er dimensioneret til moderne trafik, opføres på stedet med så meget af den oprindelige bro som muligt og med den oprindelige placering. Det vil imidlertid kræve, at mange af delene er helt nye og laves til opgaven.

"Gratis" projektering Klaus Liestmann oplyser, at man endnu ikke har lagt sig fast på, hvilken løsning, der vælges. Heller ikke værdien af Cowis "gratis" projektering eller Tønder Kommunes udgift til arbejdet kan der sættes beløb på. Slots- og Kulturstyrelsen har siden fadæsen blev afsløret, fastholdt, at broen skal genopføres på den oprindelige placering og med de oprindelige materialer - så vidt det er muligt. Det fastholder styrelsen. Samtidig har styrelsen sagt, at en ny gammel bro skulle stå færdig før 1. januar 2020. Og det arbejder man stadig ud fra. - Det er udgangspunktet, og dét vi arbejder efter. Men det er mit indtryk, at Slots- og Kulturstyrelsen hellere vil have det rigtige projekt gennemført, end at vi nødvendigvis når det i indeværende år, siger kommunaldirektøren.

Sund fornuft For formanden for Tønder Kommunes teknik- og miljøudvalg, Bo Jessen (V), er det alfa og omega, at der findes den mest hensigtsmæssige løsning i sagen. - For mig at se handler det her både om økonomi og sund fornuft, siger udvalgsformanden og tilføjer, at det er "en mindre øvelse" at flytte den nye bro med det dertilhørende rør. Peter Bramsen, der i sin tid anmeldte nedrivningen af Fiskbæk Bro, syntes, da JV talte med ham efter Slots- og Kulturstyrelsens seneste melding, at det var på sin plads, at broen skulle ligge på sin oprindelige placering.