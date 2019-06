Det hele startede som TØMA i 1958. Siden blev fabriksanlægget i Tønders sydlige udkant både til B & W Energi og Boiler Works. Nu tager PTI Europa A/S over.

TØNDER: Fabriksbygningen på Papegøjevej, som PTI Europa A/S nu overtager og rykker ind i, kan se tilbage på en lang og meget omskiftelig historie.

Her blev Tønder Maskinfabrik A/S (TØMA A/S) i 1958 oprettet som kedelsmedje i byens nedlagte DSB-remise. I 1960 indgik fabrikken en produktionsaftale med Burmeister & Wain. På det grundlag voksede fabrikken fra 50 ansatte i 1960 til 170 medarbejdere i 1970.

B&W overtog siden aktiemajoriteten i TØMA A/S og omdannede fabrikken til B&W Energi.

I løbet af 1990'erne skiftede fabrikken ejere flere gange. En årrække hed den Boiler Works A/S, og i 2007 kom navneskiftet til DP Clean Tech.

Da virksomheden lukkede ned i 2013 og 100 medarbejdere mistede deres arbejde, tog kedelproducenten Danstoker over. Frem til 2018 var omkring 40 timelønnede og funktionærer på lønningslisten, men de fik en fyreseddel, da Danstoker sidste år meddelte, at man lukker og slukker for produktionen i Tønder.

- Det er en sort dag i Boiler Works historie, erkendte administrerende direktør i Danstoker, Jan Enemark, dengang.

Siden har der ikke været aktivitet i fabrikshallerne.