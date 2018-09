Fredagens fest under Fåremærken "Fest uden pung" var en kæmpesucces. Formanden for Højer Borgerforening fortæller, at op mod 600 deltog i festen.

HØJER: Der var i den grad gang i Højer under Fåremærken fredag aften og nat. Her deltog samlet set 600 personer i konceptet Fest uden pung. Man betaler simpelthen ved indgangen, og så behøver tegnebogen ikke at blive luftet yderligere i løbet af aftenen. Fest uden pung er inklusiv kød, kartofler og sovs - og alt, der kan drikkes i tidsrummet klokken 19 til 02 for den nette sum af 450 kroner. Kom man senere, kunne man nøjes med helt ned til 250 kroner.

Ingen guldgrube

Margrethe Tygesen fortæller, at det ikke var alle, der var lige begejstrede for de store betonblokke, der var placeret strategisk ved indfaldsvejene i zig-zag-mønstre.

- Det var ikke alle, der respekterede sikringen. Der er selvfølgelig altid noget, der ikke fungerer perfekt første gang, og vi har da også en idé om, hvad der skal gøres anderledes til næste år, siger formanden.

Hun tilføjer, at Fåremærken ikke er en guldgrube, men at der af og til er et overskud på 10.000 kroner - men der er også røde tal på bundlinjen af og til. Hvad resultatet af årets strabadser bliver, er endnu for tidligt at afsløre - sikkert er det dog, at et eventuelt overskud bliver brugt på julemanden, godteposer og to fællesspisninger i løbet af året.