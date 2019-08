Får bøde med hjem: Tyskere kørte slalomkørsel på Lakolk

LAKOLK: To tyske bilister fik en knap så god souvenir med hjem fra ferien på Rømø torsdag formiddag. Syd- og Sønderjyllands Politi lagde nemlig vejen forbi stranden for at tjekke op på, om der blev kørt ordentligt ude på stranden. Det viste sig langt fra at være tilfældet, for de to tyske bilister fik uafhængigt af hinanden en hilsen fra ordensmagten, fortæller vicepolitiinspektør Preben Westh.

- De har begge fået en hilsen fra os, fordi de kørte slalom på stranden. Der er tale om to tyske statsborgere. Det skete mellem klokken 10.30 og 11.00 i begge tilfælde.