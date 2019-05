TØNDER/ESBJERG: En 23-årig mand fra Tønder blev søndag aften anholdt for en række forhold i Esbjerg. For den unge tøndring begyndte det hele egentligt med, at han klokken 22.11 blev stoppet af politiet på OK-tanken på Ulvevej i Esbjerg for at køre bil under påvirkning af euforiserende stoffer, og for at køre uden førerret.

Det er ikke første gang, den 23-årige bliver taget for de to ting, og politiet valgte derfor at beslaglægge den 23-åriges bil på stedet.

Men det var ikke det eneste mellemværende, som den 23-årige havde med ordensmagten. Da politiet kom frem til stedet, blev den 23-årige nemlig taget i at sælge stjålne cykler.