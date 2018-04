Få en gratis tur i svømmehallen

Agerskov: Søndag den 15. april mellem klokken 9.30 og 15.30 er der "En dag på Agerskov Ungdomsskole". På denne dag kan børn og unge i aldersgruppen 12-16 år gratis prøve skolens svømmehal, spille fodbold på det nye kunstgræsanlæg og springe på kæmpetrampoliner.

- Vi er rigtig glade for at vise vores skole og fantastiske faciliteter frem. Mange af de unge mennesker, som besøger os på sådan en dag bliver jo vildt begejstrede for vores faciliteter. Det specielle ved Agerskov Ungdomsskole er, at der er så mange valgmuligheder. Da jeg fik talt efter, fandt jeg ud af, at vi faktisk har 50 valgfag, udtaler forstander Lars Kristensen i en pressemeddelelse.

Forældre er velkomne til kaffe fra kl. 15.