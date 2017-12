FDF´ere vandt møbler i julekalendergave

- Vi har modtaget over 100 ønskesedler fra skoler og institutioner. Indtil videre har vi doneret og leveret mere end 500 møbler - blandt andet 254 stole til en fodboldklub - og over 1600 donerede møbler står klar til levering efter nytår, siger Steffen Høgh, direktør i 3R Kontor, i en pressemeddelelse.

Den alternative julekalender er for skoler, foreninger og velgørende organisationer, der har indsendt en møbelønskeseddel. Frem mod jul udtrak 3R Kontor 24 vindere, der fik deres møbelønsker opfyldt.

Giver videre

3R Kontor lever af at købe, istandsætte og videresælge brugte møbler. De møbler, det ikke kan betale sig at sætte i stand og videresælge, doneres gennem et deleøkonomisk fællesskab, der tæller mere end 700 aktører, til blandt andre skoler og institutioner. Og det er de møbler, der stadig har høj brugsværdi og mange gode år i sig, som 3R Kontor har bag lågerne i årets julekalender.

- Vores forretningsmodel er baseret på cirkulær økonomi, og ved at donere møbler, der ellers skulle smides væk, sparer vi simpelthen penge, der ellers var gået til affaldshåndtering. Det er direkte positivt for vores bundlinje og med til at gøre os konkurrencedygtige, siger Steffen Høgh.

3R Kontor har netop modtaget Grøn Indkøbspris 2017, der blev uddelt af Forum for Bæredygtige Indkøb. /exp