FC Sydvest hentede lørdag sæsonens første sejr. Det gik ud over Kjellerup, der efter en lynscoring i kampens første minut blev besejret med hele 4-1.

TØNDER: Så hurtigt kan det gå. Dommeren havde kun lige fløjtet kampen op, de sidste tilskuere var endnu ikke på plads, og så var der allerede grund til at juble. Det var FC Sydvests Marten van Ittersum, som fik dirigeret bolden flot ind bag Kjellerups målmand efter blot 30 sekunder. Herefter kunne man hurtigt se, at kampen gik FC Sydvests vej og sæsonens første sejr kom inden for rækkevidde. Hjemmeholdet prægede det meste af første halvleg, og efter blot 17 minutter kom den næste scoring. Denne gang et flot solomål af den rutinerede Sydvest-angriber, Marco Hansen. Fem minutter senere var der atter grund til jubel i Bankparken: 3-0 efter et fremragende spark fra distancen fra sidste års topscorer, Anders Thomsen.

I tal Fodbold, 2. division gruppe 1: FC Sydvest Tønder - Kjellerup 4-1 (3-0). Målscorere: 1. minut Marten van Ittersum, 17. minut Marco Hansen, 21. minut Anders Thomsen, 48. minut Anders Thomsen, 54. minut Mikkel Vestergaard. Bankparken Tønder: 100 tilskuere

Marco Hansen (her i hvidt) var manden bag bag FC Sydvests anden scoring. Foto: Flemming Andersen

Selvtillid Bundskraberne fra Kjellerup havde i det hele taget ikke det store at komme med i første halvleg. Der var enkelte halve chancer skabt efter hjørne- eller frispark uden for feltet. Og de få gange, hvor gæsterne for alvor nærmede sig, var den for tiden storspillende Sydvest-målmand Kasper Tiedemann på vagt og på plads. Til anden halvleg kom FC Sydvest ud med masser af selvtillid, imens et ramt Kjellerup-mandskab skulle kæmpe sig tilbage i en kamp, som de slet ikke havde været en del af. Anden halvleg startede som første halvleg sluttede. Hjemmeholdet skulle kun bruge tre minutter, så fandt Frederik Warming angrebskollegaen Anders Thomsen foran målet. Og den slags muligheder misser Thomsen ikke. 4-0 efter 48 minutter. Det kunne ikke gå galt. Og det gjorde heller ikke, selv om Kjellerup meldte sig på banen med en scoring i det 53. minut. Gæsterne fik et frispark lidt udenfor feltet, bolden blev sparket indover og ramte Kjellerups Mads Vestergaard, som blev den første - og eneste - der fik bolden ind bag Kasper Tiedemann i kampen.