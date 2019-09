FC Sydvest tager imod Jammerbugt FC

FC Sydvest-træner Hans Henrik Andreasen peger på, at holdet har forbedret sig over et par kampe.

Tønder: FC Sydvest 05 har ikke fået skrabet det store antal point ind på kontoen, og har ikke fået vist det niveau, som de selv synes, de har. Der er søndag rig mulighed for at vise hvilke kvaliteter, de besidder, da de tager imod Jammerbugt FC på hjemmebane klokken 14.

- Vi skulle gerne hive en sejr i land, for det trænger vi til. Derudover har vi forbedret os over et par kampe, og der er mange ting, som vi er okay tilfredse med, men der er selvfølgelig nogle ting, vi skal forbedre for at vinde kampe, udtaler cheftræner Hans Henrik Andreasen.

Jammerbugt FC har efter deltagelse i oprykningsspillet sidste sæson ikke formået at tage de gode takter med ind i den nye sæson. Jammerbugt FC har efter deres syv første opgør kun placeret sig på niendepladsen med to point flere end FC Sydvest.

- Jeg synes, Jammerbugten er rigtig dygtige på bolden, men de har måske heller ikke været skarpe nok som os selv, og det er nok derfor, de ligger dernede, hvor de gør. Men de var i oprykningsspillet sidste år og fortjente det også, da de havde et godt hold med gode spillere på, så vi får vores vanskeligheder, fortsætter cheftræneren.

FC Sydvest har med en sejr over Jammerbugt FC muligheden for at rykke en plads op i tabellen - og tættere på en chance i oprykningsspillet.

- Det er ikke fordi, vi ikke skaber chancerne til at kunne vinde, men de knapper, vi skal trykke på, er afslutningsdelen og den sidste fase i spillet. Vi skal også til at gøre brug af vores kvalitetsangribere, som har lavet mål i større divisioner, og hvis vi får hul på bylden, ligger der mange point og venter på os, afslutter Hans Henrik Andreasen.