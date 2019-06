FC Sydvest tager imod Dalum IF

2. pinsedag tager FC Sydvest 05 Tønder imod Dalum IF. De to hold har mødtes to gange før i denne sæson, men det er første gang de to hold støder på hinanden i nedrykningsspillet.

Tønder: FC Sydvest 05 tabte point sidste weekend. Her tog det sønderjyske mandskab til Vejgaard, som er et hold, cheftræneren Hans Henrik Andreasen udtrykte stor respekt for forinden opgøret. De tabte her 2-0 og fik desuden en karantæne med ind i næste spillerunde.

Der betyder således for tabellen, at FC Sydvest kun er to point foran Odder IGF, som ligger under nedrykningsstregen. Det betyder, at de to hold efter næste spillerunde, kan ende med at bytte plads, så det efter 2. pinsedag er FC Sydvest, som er i farezonen og risiko for at ryge ned i Danmarksserien.

- Der er to scenarier i forhold til næste hjemmekamp: Kan vi vinde imod Dalum og det andet hold under stregen taber på en eller anden måde, kunne være ønskescenariet, og så er vi fem point foran dem. Men omvendt kan det også gå sådan, at hvis vi taber og de vinder, er vi under stregen, siger Hans Henrik Andreasen.

Lige nu ligger Dalum fire point foran FC Sydvest, men sidste gang de to hold mødtes, var det alligevel Sydvest, der løb med de tre point.

Denne gang bliver opgøret spillet mandag: 2. pinsedag, klokken 14 på Bankparken i Tønder.