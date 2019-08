FC Sydvest smed tre vigtige point

Første halvleg bød ikke på de store komplikationer for de to hold, som begge savnede kynisme og gennemslagskraft i angrebet. Da halvlegen lakkede mod enden, skulle det alligevel vise sig, at FC Sydvest kunne få en endnu hårdere dag på kontoret end det først så ud til.

Undertalsspil

Begge hold kom ind med fornyet energi i angrebet, men desværre for FC Sydvest, så blev det gæsterne, der fik fundet netmaskerne først. I begyndelsen af anden halvleg fandt Middelfarts angriber Casper Johansen en vej gennem FC Sydvests forsvar og sparkede fynboerne i front.

Efter 1-0 målet måtte et FC Sydvest i undertal forsøge at gøre op for målet. Den fortsatte offensive satsning gjorde, at Middelfart fik mere plads på banen - men det til trods, så var det ikke til at se, at FC Sydvest 05 var en mand nede.

- Det ødelægger meget for os, at vi kommer bagud så hurtigt i 2. halvleg. Middelfart havde i hvert fald ikke travlt med at komme op og afslutte ovenpå det, siger træner Hans Henrik Andreasen.

Begge hold fik tilspillet sig offensive chancer, men ingen af holdene fik sendt bolden i netmaskerne.

FC Sydvest må notere sig et nyt nederlag i 2. division, og er inden søndagens kampe i 2. divisions gruppe 2 på tiendepladsen.

Næste udfordring for FC Sydvest er i pokalturneringen på tirsdag, hvor FC Sydvest møder Otterup på udebane på Fyn.