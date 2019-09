Tønder: FC Sydvest 05 havde forventet en sejr, da holdet drog mod Fyn i tirsdags, men det sønderjyske mandskab måtte vende snuden hjemad uden videre avancement i pokalturneringen. Holdet tabte med 0-4 til Otterup.

Lørdag står der igen 2. division på skemaet for FC Sydvest. Holdet skal denne gang på udebane møde et af holdene fra toppen af tabellen. Det er det århusianske hold Brabrand, der venter.

Brabrand har haft en fin sæson i landets tredjebedste række, og har fået skrabet 13 point sammen. Men ligesom FC Sydvest er mandskabet røget ud af pokalturneringen denne uge - holdet tabte til 1. divisionsklubben FC Fredericia.

- Jeg ved, at de spillede i pokalen i onsdags, så det skal vi også have i baghovedet - at de måske i de sidste 20 minutter til en halv time bruger dem, som ikke har spillet ret meget, udtaler FC Sydvests cheftræner Hans Henrik Andreasen.

FC Sydvest har tabt de to seneste opgør i 2. division, og har i alt kun formået at hente fire point. Cheftræneren ved, at det præger spillerne mentalt. Derfor forventer han også en hård kamp lørdag.

- Det er klart, at hvis vi stiller med den stærkest mulige opstilling, så vil jeg mene, at vi til enhver tid kan spille lige op med et hold som Brabrand. Som det er nu, så er det klart, vi halter lidt mentalt, og hvert point skal kriges hjem på en anden måde, end hvis man har resultaterne med sig. Der er det altid nemmere at hive en sejr hjem, afslutter Hans Henrik Andreasen.