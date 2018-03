FC Sydvest scorer fire talenter og to hovedsponsorer

Han glæder sig sammen med den øvrige bestyrelse over, at klubben efter en turbulent periode nu er tilbage i roligere farvande og kan se fremad.

- Vi har selv valgt at indgå forholdsvis kortvarige aftaler. Vi mener at have et bedre produkt om et år end vi har i dag, og så er det op til os selv at bevise at vi er mere værd, siger Flemming Jordt.

Mandag aften præsenterede klubben tilgang af fire unge talenter, og samtidig kunne bestyrelsesmedlem Flemming Jordt præsenterede både Sparekassen Bredebro og Ecco som hovedsponsorer. I begge tilfælde er der tale om forlængelser af sidste sæsons sponsorater, og FC Sydvest er både glade for og stolte over, at det lokale pengeinstitut og den globale skovirksomhed fortsat er med på holdet.

Marinus Siewe: er 19 år gammel og har i sine ungdomsår spillet i Esbjerg fB inden han som U 19 spiller rykkede til SønderjyskE. Senest har han spillet i Paris, ikke PSG, men ACP 15. Marinus bor i dag i Flensborg. Han er en stor forsvarsspiller med masser af fart og overblik. Simon Johannsen: er 21 år gammel. Han startede sin karriere i Dybbøl og rykkede siden til FC Sønderborg, inden han som U 17 spiller rykkede til SønderjyskE. Han har senest spillet Danmarksserien i Sønderborg, men ønsker nu at tage et step op til 2. div. Simon spiller back og wingback, og har et løbepensum udover det sædvanlige. Enes Karabek er 19 år gammel. Han har fået sin fodboldopdragelse i Vojens og senere i Haderslev/SønderjyskE. Det seneste halve år han spillet for Cebecispor i Tyrkiet. Han bor i dag igen i Vojens. Enes betegnes som en gudsbenådet tekniker med en super sparketeknik, og derfor er han også en decideret frisparksspecialist. Han spiller offensiv på midtbanen/kant. Mads Blom er 20 år gammel. Mads har startet sin karriere i Felsted og har senest spillet i FC Sønderborg i Danmarksserien. Han betegnes som en stor og brølstærk midterforsvarer som vinder stort set alle sine dueller,

De fire nye

På spillersiden er de fire nye ansigter med til at styrke holdets spillertrup.

- Fælles for disse fire spillere er, at de alle er meget unge og har et kæmpe potentiale for at blive rigtig gode divisionsspillere og måske endda mere end det, og den udvikling vil vi gerne være med til at sparke i den rigtige retning, siger Jordt

Dertil kommer, at spillerne prioriterer både klubbens muligheder og det sønderjyske.

- Alle fire har sagt, at de har valg FC Sydvest, fordi vi kan tilbyde et godt sammenhold, gode træningsmuligheder og en stærk trænerstab med fire trænere. Endnu en vigtig fællesnævner hos spillerne er, at de er fra det sydjyske område og kan forstå sønderjysk. Det kan jeg godt lide, forklarer Flemming Jordt.