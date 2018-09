Tønder: FC Sydvests pokalkamp mod AGF blev på flere parametre en god oplevelse for holdfællesskabet. Blandt andet var over 1000 mennesker på stadion, en lang række frivillige var i sving, og sportsligt slap FC Sydvest hæderligt fra opgøret med et 0-2 nederlag. Nu står det så klart, at pokalkampen økonomisk blev en succes for holdfællesskabet.

- Det samlede overskud for FC Sydvests vedkommende, det bliver omkring 50.000, fortæller Flemming Jordt, der er talsperson for FC Sydvest.

- Det er jo helt fantastisk. Det luner, siger han.

Blandt andet endte FC Sydvest med at tjene 20.000 kroner på kiosksalget. FC Sydvest og folkene bag Bankparken havde på forhånd valgt at dele kiosksalgs-overskuddet ligeligt imellem sig, men Bankpark-folkene valgte efterfølgende at revidere aftalen til FC Sydvests fordel, og holdfælleskabet fik overrakt de 20.000 kroner.