FC Sydvest måtte nøjes med et enkelt point

FC Sydvest 05 spillede lørdag eftermiddag på Fyn, da holdet igen var ude for at jagte point i den danske 2. division.

Tønder: FC Sydvest 05 havde trods mange chancer ikke heldet med sig i lørdagens opgør imod Tarup Paarup. Selvom man kæmpede for de tre point, endte kampen uafgjort 1-1.

- Vi ville gerne have haft tre point med hjem, men vi leverer ikke det, der skal til, siger cheftræner Hans Henrik Andreasen.

I første halvleg havde FC Sydvest 05 ikke det store at være bange for. De formåede at organisere forsvaret stabilt, så Tarup Paarup ikke havde muligheden for at sætte sig i førersædet. Det var dog en halvleg, som bar præg dårlige afslutninger og ingen mål.

- Vi brænder en del store chancer, det er der altså ikke råd til på det her niveau. Men jeg er tilfreds med organisationen på holdet, da vi sørger for, at de kun har tre-fire chancer på vores mål, siger cheftræner Hans Henrik Andreasen.

I anden halvleg, kom FC Sydvest 05 bedst fra start. Der skulle dog gå 65 minutter før FC Sydvests målhelt Silas Songani på straffespark kunne sparke bolden i nettet bag Tarup Paarups målmand. 0-1 til Sydvest, det skulle selvfølgelig fejres. Angriberne nåede dog ikke tilbage fra jublen, inden dommeren fløjtede spillet i gang. Det betød, at FC Sydvest stod uorganiseret, og Tarup Paarup fik derfor hurtigt spillet sig ned på FC Sydvests banehalvdel og udlignet til 1-1.

I det 80. minut måtte FC Sydvest-spilleren Jeppe Hansen forlade banen med et rødt kort. Det gjorde dog ikke noget ved kampens udfald, og den endte 1-1.