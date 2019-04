FC Sydvest kan rykke op i tabellen

FC Sydvest tager lørdag til Skovshoved. De har denne gang chancen for at rykke en tak længere op i tabellen, hvis de tager de tre point.

Tønder: FC Sydvest tog sidste weekend imod Avarta i Bankparken. Det var en kamp, som FC Sydvest havde sat sig på, men hjemmeholdet kunne dog ikke holde de gode takter gennem anden halvleg.

Denne weekend skal det sønderjyske fodboldmandskab til Skovshoved i kvalifikationsspillet. Det er en kamp, som kan betyde meget for FC Sydvest, da holdet har chancen for at tage modstanderens plads i tabellen. Skovshoved har lige nu indtaget rækkens syvendeplads, hvor FC Sydvest har ottendepladsen. Der er to point imellem de to hold, så med tre point kan FC Sydvest tage syvendepladsen og måske få lidt afstand ned til stregen.

Kampen bliver spillet klokken 15.00 i Skovshoved.