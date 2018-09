FC Sydvest jagter sejren

Tønder: FC Sydvest 05 Tønder skal lørdag eftermiddag forsøge sig imod Tarup-Paarup på hjemmebane. Tarup-Paarup kom godt fra start i efterårssæsonen, men i de seneste tre kampe er det blevet til nul point for fynboerne.

- Tarup-Paarup befinder sig, ligesom os, ikke i en god periode, og de har brug for point. Jeg forventer et jævnbyrdigt opgør. Vi har i flere kampe vist evnen til at bringe os foran, så den skal vi bevare, siger cheftræner Hans Henrik Andreasen.

FC Sydvest 05 Tønder befinder sig på en 10. plads i tabellen, hvor der i alt er plads til 12 hold. Puljens øverste seks hold kvalificerer sig til oprykningsspillet, så for FC Sydvests vedkommende er tre point i lørdagens opgør altafgørende.

- I sidste weekend tabte vi 3-0 til Jammerbugt FC, men vi har alligevel fundet dele af kampen, som vi skal tage med videre til weekendens opgør. Vi er et godt hold i boldbesiddelse, og derudover har vi i træningsugen arbejdet med vores genpres. Alt i alt håber jeg, at vi kan slå dem med vores våben, afslutter cheftræner Hans Henrik Andreasen.