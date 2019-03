FC Sydvest indleder sæsonen med TMT-samarbejde

FC Sydvest melder om alle fit for fight til forårets første kamp lørdag. Sæsonen indledes med tæt samarbejde med sportskollegerne fra TM Tønder - og en klar målsætning om overlevelse i 2. division.

TØNDER: Efter en lang vinterpause er det ved at være tid til, at bolden igen ruller for FC Sydvest. Forårets første kamp afvikles lørdag på hjemmebanen i Løgumkloster. FC Sydvest 05 Tønder har i vinterens løb fået forstærket truppen - blandt andre med forsvarsspilleren Jeppe Schultz fra EfB samt angriberen Fiton Durguti fra Kolding Boldklub. Foruden de to nævnte spillere råder FC Sydvest 05 Tønder igen her i foråret over landsholdsangriberen fra Zimbabwe, Silas Songani, der er tilbage efter et ophold i klubben i efteråret. Han har skrevet kontrakt frem til sommerpausen.

Lovende sæsonstart Der er i optakten blevet spillet flere træningskampe. Mange er vundet, men i særdeleshed to kampe lover godt for foråret, mener formanden for FC Sydvest, Thorsten Simonsen. - Kampen mod det suveræne tophold i vores pulje, Kolding IF, endte 2-2, hvor KIF nåede at udligne i overtiden, samt en flot 2-0-sejr over topholdet Middelfart fra den anden 2. divisionspulje, fortæller formanden og opfordrer til, at tilskuerne møder talstærkt op og støtter holdet. FC Sydvests ene sportschef, Flemming Jordt, er også glad for starten på året. - Det er gået ret godt her i opstarten. Vi har ikke fået så mange nye spiller ind - til gengæld er de gode, dem vi har fået, siger Jordt, som deler titlen som sportschef med Jørgen Kristensen, der er i udlandet frem til starten af næste uge.

Målet er overlevelse Som et ekstra tilbud kan afsløres, at TMT og FC Sydvest 05 Tønder har indgået en aftale om, at medbringer man en nummereret billet fra lørdagens fodboldkamp i Løgumkloster, kan man få gratis adgang til TMTs håndboldkamp mod Skive søndag. Håndboldkampen spilles søndag klokken 17 i Tønderhal 2. - Det er en forsøgsaftale, så vi kan hjælpe hinanden med at få større interesse for sportsholdene i Tønder Kommune og dermed få flere tilskuere til kampene, siger Flemming Jordt. Før forårets kampe indledes ligger FC Sydvest på 10.-pladsen - overlevelse kræver, at man ender foråret blandt de otte bedste hold. Dermed er FC Sydvest tvunget til at hente tre point i forhold til de nærmeste konkurrenter. - Vi har en eneste målsætning - det er at overleve i division, lyder det fra Flemming Jordt. Sæsonen indledes lørdag klokken 15 på kunstgræsbanen i Løgumkloster.