TØNDER: 9. marts tager FC Sydvest hul på forårsturneringen i 2. division. Opgaven er at komme væk fra nedrykningszonen. I bestræbelserne på at stille med et stærkt mandskab har klubben forstærket sig.

Superliga-klubben Esbjerg fB sender Jeppe Schultz på lejebasis til FC Sydvest frem til sommer.

- Her skal det 20-årige forsvarstalent bygge videre på en god periode og forøge kampformen, skriver Esbjerg fB i en udsendt pressemeddelelse.

Jeppe Schultz skal efter et længere skadesforløb opbygge kampformen og øge spilletiden på seniorniveau.

- Jeppe har altid vist et stort potentiale på ungdomssiden, og vi ved, han har nogle spændende kvaliteter. Men nu handler det om, at han skal tage det næste skridt og få løftet sit spil. Vi har et godt samarbejde med FC Sydvest, hvor Hans Henrik Andreasen er cheftræner, så det er en rigtig god mulighed for alle parter. Vi er selvfølgelig alle interesserede i, at Jeppe får spillet mange kampe henover foråret, fortæller ungdomselitechef, Niels Erik Søndergård.