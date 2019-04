FC Sydvest hentede et enkelt point i grundspillets sidste opgør

FC Sydvest 05 Tønder spillede lørdag eftermiddag, den sidste kamp i 2. divisionens grundspil. De tog her imod Ringkøbing IF, som var sikret videre avancement til oprykningsspillet.

Tønder: FC Sydvest havde i de to forhenværende kampe, kun formået at tage ét point med fra hver kamp. Det var ikke noget som skulle ændres denne lørdag, da holdet spillede uafgjort mod Ringkøbing.

Første halvleg var fra begge hold ikke noget at råbe hurra for. Begge mandskaber kæmpede for at holde bolden i egne rækker, hvor det dog var FC Sydvest med de fleste gennembrud på Ringkøbings banehalvdel. Selvom begge hold, havde utallige skud på mål, var det ikke noget som begge parters målmænd ikke kunne afvise. De gik derfor til pause med en stilling på 0-0.

Anden halvleg startede som første sluttede, ikke de store vanskeligheder fra begge sider. Men efter 77 minutters spil, havde en Ringkøbingspillerne ikke clearet bolden ordentligt, og den landede lige i hænderne på hans egen målmand. Det betød at FC Sydvest fik et indirekte frispark på grund af den ureglementerede tilbagelægning. Chancen var ikke noget FC Sydvest fik noget ud af, bolden blev sparket på overliggeren og gik over målet.

Kampen endte derfor uafgjort 0-0, og FC Sydvest derfor går ind til nedrykningsspillet, med 19 point på kontoen.