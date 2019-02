FC Sydvest har hentet ny angriber

- Fiton er en notorisk målscorer og har været en eftertragtet herre og derfor er det endnu mere glædeligt at han nu har valgt at tørne ud for FC Sydvest, siger Flemming Jordt fra FC Sydvest.

Tønder: - Det er med stor glæde at vi, FC Sydvest 05 Tønder, nu kan meddele, at det er lykkedes for os at få en ny nummer 9, nemlig Fiton Durguti. Sådan skriver FC Sydvest i en pressemeddelelse.

I super form

- En ting som er mindst ligeså vigtig for os som klub som målene, er, at han er en særdeles hårdtarbejdende angriber, som skaber plads for sine medspillere og med sin store fysik er han en evig kilde til uro for modstanderne. Dermed passer han perfekt ind i FC Sydvest 05 Tønders DNA, hvor vi sætter stor pris på hårdt arbejde og sammenhold, siger en tilfreds Flemming Jordt.

Også Durguti selv glæder sig til samarbejdet.

-Jeg glæder mig utrolig meget til at spille for FC Sydvest. Klubben og spillerne her i klubben har taget utrolig godt imod mig, jeg er i super god form og er virkelig klar til at yde alt for klubben, siger Fiton Durguti.

- Vi glæder os meget til at 27-årige Fiton løber på banen i den hvide FC sydvest-trøje i foråret, afslutter Flemming Jordt.