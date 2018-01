FC Sydvest-formand trækker sig: Ramt af alvorlig sygdom

Knud Mylin nåede kun at få halvanden måned i formandsstolen i FC Sydvest, før han måtte trække sig på grund af sygdom. Ny duo satser på at rydde op og gøre fodboldklubben stærkere.

TØNDER: Det blev kun til halvanden måned for FC Sydvest 05 Tønders formand Knud Mylin.

I en pressemeddelelse meddeler fodboldklubben, at Knud Mylin trækker sig øjeblikkeligt på grund af alvorlig sygdom. Så sent som den 3. december tiltrådte samme Mylin, efter at en ekstraordinær generalforsamling i klubben i første omgang var blevet udsat. Nu må folkene i klubben igen se sig om efter en formand. Midlertidigt er Anders Lund, Døstrup, udpeget som formand. Sammen med ham har Jørgen Kristensen, Ballum og Flemming Jordt, Bredebro, valgt at yde en ekstraordinær indsats - i første gang frem til generalforsamlingen i oktober.

Flemming Jordt lægger ikke skjul på, at der er nok at tage fat i.

- Det er ingen hemmelighed, at FC Sydvest har været ramt af interne stridigheder og har været i alvorlige problemer. Vi har valgt at sige, at vi gerne vil give den en skalle og samle et stærkt hold, siger Flemming Jordt, der er centerleder i Bredebro Idrætscenter.