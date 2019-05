FC Sydvest-formand har troen på overlevelse inden gyserafslutning

FC Sydvest-formand Thorsten Simonsen tror på, at holdet klarer skærene i 2. division. Nedrykning vil have konsekvenser, men ikke være ødelæggende økonomisk.

De to kampe, han taler om, er kampene mod Tarup/Pårup og Kjellerup IF, som endte uden point til FC Sydvest.

- For vi har egentlig haft to gyldne muligheder på hjemmebane, hvor vi skulle have haft seks point, og så havde vi været i mål nu, siger han forud for lørdagens udekamp mod Vejgaard.

Tønder: Hvis man skal rose FC Sydvest for noget i en sæson, hvor resultaterne ikke har været prangende, så kunne det være, at holdet har sørget for en særdeles spændende afslutning på sæsonen.

FC Sydvest ligger nummer syv i nedrykningsspillet med 30 point - det er to point over Odder IGF, der ligger til nedrykning.Holdet møder i de sidste fire runder: Vejgaard (udebanekamp) Dalum (hjemmekamp) Frem (hjemmekamp) Slagelse (udekamp)

Når Thorsten Simonsen ser tilbage på sæsonen i 2. division, hæfter han sig ved en dårlig sæsonstart efterfulgt at en periode med gode præstationer, men for mange uafgjorte kampe.

- Det er ikke sådan, at vi skal frygte, at vi pludselig kom ud med kæmpe store røde tal.

- Mange gik ind og lavede længerevarende aftaler for at sikre os ro.

Det vil have økonomiske konsekvenser at rykke ned, men faktisk har mange sponsorer allerede inden sæsonafslutningen, valgt at bakke op med sponsorkroner til den kommende sæson.

Thorsten Simonsen slår fast, at det er vigtigt for klubben at blive i 2. division.

Opfordrer til opbakning

Hvis det skulle blive til en nedrykning, vil det formentlig også kunne ses på spillertruppen.

- Vi skal kunne tiltrække gode spillere, og det er bare lidt nemmere, når vi har divisionstatus, end når vi har Danmarksseriestatus. Så kan du sige, skal vi tilpasse? Ja, men jeg tror egentlig i princippet, at det bliver nok tilpasset lige så meget af sig selv, for så er der måske nogle, som ønsker at prøve deres talent af et andet sted, siger Thorsten Simonsen.

Han vurderer, at det kan blive sværere at hente unge spillere i superligaklubberne EfB og SønderjyskE - klubber man har et godt samarbejde med ifølge formanden.

- Der er divisionsstatus lidt mere værd end Danmarksseriestatus, konstaterer han.

Han regner dog ikke med, det bliver aktuelt.

- Vi har en super dygtig trup, og jeg er 100 procent sikker på, at de har de kvaliteter, der skal til for at løfte den her hjem, siger formanden, der gerne ser folk på stadion de kommende hjemmekampe.

- Hvis jeg skal komme med et ønske, så kunne jeg godt ønske mig, at man måske i kommunen rykkede lidt tættere sammen i bussen, og så vi fik lidt stærkere opbakning, for der venter altså to rigtig, rigtig spændende hjemmekampe, siger han.

- Der kunne der godt gå hen og blive rigtig skrald på. Så der kunne det være fedt, hvis vi kunne få nogle på lægterne. Så lad det være opfordringen herfra, siger han.

Holdets næste hjemmekamp er 10. juni mod Dalum.