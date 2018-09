TØNDER: Jammerbugt FC har fået en god start på efterårssæsonen. 18 point i otte kampe er det blevet til for nordjyderne, som har to point ned til Kolding IF på anden pladsen. I nordjydernes seneste kamp vandt de overbevisende med cifrene 4-0 over Tarup-Paarup Idrætsforening fra Odense.

- Vi skal ud og møde puljens bedste hold i øjeblikket. Det bliver svært for os at følge med, og Jammerbugt FC har scoret mange mål i de seneste kampe. Jeg er dog ikke i tvivl om, at vi kan drille dem, hvis vi spiller op til vores niveau, siger FC Sydvest-cheftræner Hans Henrik Andreasen.

FC Sydvest 05 Tønder har tabt de seneste to turneringskampe. I lørdagens opgør skal de lokale fodboldhelte forsøge at tilkæmpe sig nogle point i jagten på oprykningsspillet, som holdet er ved at miste kontakt til.

- Vi har sæsonens vigtigste kamp foran os nu. Vi har tabt to kampe i streg, så nu skal vi arbejde på at løse det, lyder det fra Hans Henrik Andreasen.