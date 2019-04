FC Sydvest: Igen en vigtig mand ude af spillet

FC Sydvest 05 spiller denne lørdag sæsonens sidste kamp, inden de officielt ryger over i nedrykningsspillet. Det er Bankparken, som denne gang lægger græs til et opgør imod Ringkjøbing.

Tønder: FC Sydvest har i de seneste tre opgør ikke formået at tage alle tre point med efter sidste fløjt. Efter sidste kamp nævner cheftræner Hans Henrik Andreasen dog, at han endnu engang er tilfreds med organisationen på holdet, men at det er kynismen i angrebet, der halter.

Til lørdagens kamp imod Ringkjøbing, kan det være et svækket mandskab, der tager plads på Bankparken. Det kommer af, at holdets midtbaneprofil, Jeppe Hansen, måtte se et rødt kort i sidste weekends opgør imod Tarup Paarup.

- Vi har en mand mindre i truppen og lidt småskader, så vi er på overarbejde og må håbe på det bedste, udtaler cheftræner Hans Henrik Andreasen

Kampen bliver fløjtet i gang lørdag klokken 14 på Bankparken i Tønder.