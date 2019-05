FC Sydvest 05 prøvede ihærdigt at komme tilbage i opgøret. Her ses Nils Priisholm med en stor chance, men hovedstødet endte dog i hænderne på Kjellerups målmanden. Foto: Flemming Andersen

FC Sydvest 05 tog lørdag eftermiddag mod Kjellerup IF på hjemmebanen. Kjellerup havde forinden kampen ingen muligheder for at blive i 2. divisionen.

Tønder: FC Sydvest 05 var klare favoritter, da holdet lørdag løb på banen for at møde Kjellerup IF. Dog overraskede Kjellerup hjemmeholdet og tog alle tre point med hjem. - Jeg er skuffet på mine og holdets vegne, for vi havde selvfølgelig sat næsen op efter lidt flere point end nul, sagde cheftræner Hans Henrik Andreasen umiddelbart efter nederlaget. FC Sydvest kom fra første fløjt hurtigt frem til Kjellerups mål, men kunne dog ikke få bolden over linjen. Derefter blev rollerne hurtigt byttet om, Kjellerup udnyttede en højtstående bagkæde fra hjemmeholdet, en bold i dybden og 0-1 til Kjellerup efter bare et minuts spilletid. Det var dog FC Sydvest 05 som stod for det meste de første 10-15 minutter af kampen Selv om FC Sydvest manglede Silas Songani i lørdagens opgør, fik den rutinerede angriber Anders Thomsen efter 14 minutter hjemmeholdet tilbage i kampen med en scoring til 1-1.

Foto: Flemming Andersen FC Sydvest-profilen Marco Hansen, var i mange perioder FC Sydvests farligste våben, men i lørdagens opgør var han dog uden held foran målet. Hjemmeholdet måtte således se sig besejret 1-2. Foto: Flemming Andersen

Uden bærende kræfter Selv om FC Sydvest 05 viste sig som et stærkt og boldbesiddende hold, lavede spillerne dog enkelte småfejl. I kampens 19. minut førte en fejl til, at gæsterne blev tilkendt et tvivlsom straffespark. Gæsterne udnyttede den næsten gratis chance, og Kjellerups Henrik Jensen, blev noteret for scoringen 1-2. I anden halvleg skulle FC Sydvest jagte i hvert fald det ene point, men uheldigvis for hjemmeholdet, havde Kjellerup en begyndende selvtillid. Selvom FC Sydvest forsøgte at komme tilbage i kampen, blev det ikke til flere scoringer i opgøret. Dermed endte kampen 1-2 til gæsterne, og FC Sydvest er således stadigvæk i farezonen for at ryge under stregen. - Det gør ondt på os at både Jeppe (Hansen, red.) og Silas (Songani, red.) ikke var med i dag. Vi har haft god gavn af Silas fantastiske præstationer, siger cheftræneren. Næste weekend møder FC Sydvest Vejgaard ude. Kampen spilles lørdag den 1. juni.