FC Sydvest 05 møder bundproppen

FC Sydvest 05 tager lørdag imod Marienlyst i 2. Divisions nedrykningsspil. Marienlyst har lige nu rækkens sidsteplads, altimens FC Sydvest fortsat er over stregen.

TØNDER: FC Sydvest 05 var sidste weekend i Hillerød, for at tage point fra rækkens førsteplads. FC Sydvest 05 overraskede favoritterne og vandt kampen 2-3, og de kunne derfor tage de tre point med hjem. Cheftræner Hans Henrik Andreasen havde denne vurdering af, hvorfor denne sejr var en mulighed.

Favoritstatus

I denne weekend er det nedrykningsspillets bundprop, der gæster Bankparken. Det er Marienlyst, som ikke har formået at vise den helt store kampform. Holdet har tabt de sidste fire opgør, senest 5-0 til Skovshoved. Det vil altså sige, at hjemmeholdet går ind til kampen med en vis favoritstatus.

- Vi har lige vundet mod et tophold, så selvfølgelig er vi favoritter til at vinde kampen, og vil selvfølgelig også gå efter det. Men vi er også realistiske, og ved hvordan det gik sidst vi havde hjemmebane - så den har vi i baghovedet. Men vi har en nogenlunde idé om, hvordan vi vil gribe kampen an, afslutter cheftræner Hans Henrik Andreasen.

Kampen bliver spillet søndag klokken 14 på Bankparken i Tønder.