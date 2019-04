Tønder: FC Sydvest 05 leverede et fornemt stykke arbejde i kampen mod Avarta mandag eftermiddag, men måtte i sidste ende nøjes med uafgjort.

FC Sydvest kom godt fra start, og havde, allerede efter tre minutters spilletid, en stor chance for atmkomme foran med 1-0. Desværre var Avartas felt godt bemandet og en dobbelt målchance for sønderjyderne blev afværget.

Der gik dog ikke længe før FC Sydvests egen målhelt, Silas Songani, atter kunne sparke bolden i nettet iført den hvide trøje, 1-0 til hjemmeholdet. Den resterende del af første halvleg forløb med bolden mest i hjemmeholdets rækker, kun med få chancer til udeholdet. De to hold kunne gå til pause med en stilling på 1-0, og et FC Sydvest-mandskab med en god mavefornemmelse.

Anden halvleg blev ikke nogen forløsning for FC Sydvest. Avarta formåede endelig at få lagt et pres på hjemmeholdet, der fik FC Sydvest til at miste koncentrationen. Hjemmeholdet, som ellers havde kampen i sin hule hånd, så da, at der var langt til det 90´ minut. Med 20 minutter igen, formåede Avartas Oliver Carrara fra midten af hjemmeholdets banehalvdel, at sparke bolden ind bag Sydvest målmanden Kasper Tiedemann.

Med blot få minutter igen skulle FC Sydvests Jesper Riis også vinke farvel til kampen. Efter sit andet gule kort modtog han et rødt, og kan derfor ikke stille op i FC Sydvests næste kamp mod Skovshoved.

Kampen endte 1-1. Det betyder for FC Sydvest, at de nu er ét enkelt point fra nedrykningsstregen.