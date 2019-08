F35 i luften: Rømø frygter støjen fra nye fly - Tønder kommune bakker op

Når forsvaret med jævne mellemrum gennemfører landingsøvelser med Hercules-fly på Rømø, er det et stort tilløbsstykke. Anderledes vil det forholde sig med F35-øvelser på den nordlige del af øen, hvor campingpladsejer Allan Svendsen frygter, at øget flystøj vil jage campister og turister væk. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Alle taler om øget støj omkring Skrydstrup i forbindelse med forsvarets nye F35-kampfly. På Rømø frygter den nærmeste nabo til forsvarets skydebane, campingpladsejer Allan Svendsen, for både sin forretning og sine bygninger.

RØMØ/TØNDER: Den aktuelle debat om øget støj fra forsvarets nye F 35-fly, der efter planen kommer til Danmark i 2023, er koncentreret omkring Skrydstrup. Men hvad med skydeområdet på Rømø, hvor forsvarets nuværende F16 med jævne mellemrum gennemfører flyvninger og skydninger fra lav højde? - Det er indtil videre en overset problematik. Det skal der sættes fokus på. Det bliver forsvaret nødt til at forholde sig til på et eller andet tidspunkt. Sådan siger Tønder borgmester Henrik Frandsen (V) i forlængelse af, at Tønder Kommune netop har formuleret et høringssvar til Forsvarsministeriet i forbindelse med en såkaldt miljøkonsekvensvurdering af F35 flys stationering i Skrydstrup.

Tønder Kommune henleder desuden opmærksomheden på, om de nye fly vil medføre en øget støj på Rømø i forbindelse med forsvarets øvelsesterræn. Uddrag af det høringssvar, som Tønder Kommune sender til Forsvarsministeriet

Kompensation I svaret rettes opmærksomheden mod, at der er flere ejendomme i det åbne land og landsbyen Åbøl i den nordøstlige del af kommunen, der berøres af forventet øget støjbelastning. - Tønder Kommune forventer, at også borgere i den nordøstlige del af kommunen vil blive fuldt kompenseret efter den ordning, som vil blive udarbejdet med en kompensationsmodel, fremgår det af høringssvaret. - Tønder kommune henleder desuden opmærksomheden på, om de nye fly vil medføre en øget støj på Rømø i forbindelse med forsvarets øvelsesterræn.

Frygter det værste At der rettes fokus på øget larm fra luften, er en god nyhed for øvelsesområdets nærmeste nabo, campingpladsejer Allan Svendsen, Rømø Familiecamping. Men han undrer sig over, at det først sker nu. - Det er ikke et sekund for tidligt, nærmere en time for sent, siger Allan Svendsen. Han fortæller, at de nuværende skydninger med F16 allerede er en nærmest utålelig belastning. Campinggæster med børn og hunde flygter, og det er ekstra slemt, når skydningerne foregår om natten. Tidligere kom de larmende skydeøvelser ifølge Allan Svendsen ud af den blå luft. Lokale protester har siden gjort, at beboerne får et skema over de planlagte skydningen. Allan Svendsen fortæller, at han har oplevet, at skydeøvelser med bomber har forårsaget revner i bygninger og tage på campingpladsen. Forsvaret har betalt for at udbedre skaderne.

Stor skade Som nærmeste nabo frygter Allan Svendsen dog ikke kun for sin egen forretning og familiens tilværelse. - Det her er skadeligt for hele kommunen. Indflyvninger til øvelsesområdet foregår over Skærbæk by og ude over Vadehavet. Unescos verdensarv og Nationalpark Vadehavet harmonerer ikke med et militært skydeområde, siger han.

Uden for sæson Allan Svendsens bekymringer deles af formanden for Rømø Tønder Turistforening, Martin Iversen. - Støjbelastningen er et problem med de nuværende F 16, og så bliver det kun større med F 35'erne, der larmer mere. Vi afventer støjmålingerne. Vi var bekymrede for støjen fra heliporten på sydøen, og det er vi også i forhold til skydeterrænet på nordøen. Et indspark kunne være, at man gennemførte flyvninger og øvelser i de perioder, hvor der ikke var så mange gæster i området, siger Martin Iversen. Turistforeningen har forsvarets skydeterræn på dagsordenen på det førstkommende bestyrelsesmøde i september. Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har tidligere sagt, at hun forventer at have en kompensationsmodel til støjramte borgere omkring Flyvestationen Skrydstrup klar inden udgangen af oktober. Beboere og sommerhusejere på Rømø tæt på skydeområdet har indtil videre ikke været i ministerens fokus.

For tidligt JydskeVestkysten talte i går med en talsmand for Forsvarsministeriet. Herfra lød meldingen, at den aktuelle høringsfase handler om miljøbelastningen i nærområdet omkring flyvestationen. Det område hører Rømø ikke under. Ministeriet er opmærksom på, at der kan ligge en problematik om øvelsesområdet. Om det vil medføre en selvstændig sagsbehandling med eventuel offentlig høringsfase er på nuværende tidspunkt for tidligt at sige, lyder meldingen.