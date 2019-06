Et vemodigt farvel efter nogle kanongode år i Toftlund

Toftlund: Efter 11 år som halinspektør i Toftlund, vender Brian Hansen denne sommer næsen hjemad. Og selvom den 55-årige sjællænder skal være morfar til august, hvilket han glæder sig meget til, og det næste drømmejob også er kørt i stilling, så bliver det et vemodigt farvel til Sønderjylland.

- Det er faktisk lidt svært at glæde sig, og lige nu har jeg det, som om jeg lever i en boble. Det er ikke rigtig gået op for mig, at det er slut lige om lidt, siger Brian Hansen, der ser tilbage på nogle "kanongode" år i Toftlund.

- Jeg kommer til at savne det hele: Mine kollegaer, børnene, min bestyrelse, mine samarbejdspartnere fra skoler og foreninger både i Haderslev og Tønder Kommune. Jeg er også mentor for en dreng på STUK, som jeg skal sige farvel til. Ikke mindst kommer jeg til at savne de fantastisk smukke udendørsarealer, som gjorde, at jeg dengang søgte jobbet. Friluftsbadet er jo en perle uden lige. Det bliver ikke nemt, funderer den 55-årige, og fortsætter:

- Omvendt vil jeg sige, at skulle jeg prøve noget nyt, så var det nu. Lige pludselig er man så gammel, at ingen gider at ansætte en længere, fortæller Brian Hansen, som ikke bare vender tilbage til Sjælland, men som har fået arbejde som halbestyrer i Fladså Hallen, som han selv er kommet i som knægt.