Et kig ind i fremtiden: Sådan skal Hjemsted Banke tage sig ud i 2021

Idémanden bag den kommende autocamperplads og udkigstårnet på Hjemsted Banke, automobilforhandler Jørgen Hansen, er glad og stolt over, at det lykkedes at finde otte lokale medinvestorer til et projekt, der er udset til både at være et sted for turister på gennemrejse og et samlingssted for lokale.

SKÆRBÆK: - Helt ærligt, jeg er vildt stolt over, at det på kort tid er lykkedes at finde otte investorer inden for Skærbæks postnummer 6780. Det er et rigtigt stærkt hold, og fælles for os er, at vi brænder for Skærbæk.

Sådan siger automobilforhandler Jørgen Hansen, Skærbæk. Han står i spidsen for selskabet Marsk Camper ApS, der er under oprettelse. Selskabet fik onsdag aften bredt politisk tilsagn om at købe Hjemsted Oldtidspark. Selskabet overtager parken på i alt godt 12 hektar ved årsskiftet. Så venter en del ombygning og modernisering. I 2021 genåbnes området som autocamperplads med et 25 meter højt udkigstårn - Marsktårnet - som nyt varetegn og trækplaster.

Budgettet for det samlede projekt er 12,6 millioner kroner. De ni lokale investorer kommer tilsammen med fem millioner kroner.

- Ingen af os regner med at få penge ud af investeringen. Faktisk er det aftalt, at eventuelt overskud skal geninvesteres. Det har vist sig at være en succes med Skærbæk Ferieby, det vil vi gerne kopiere, siger Jørgen Hansen.