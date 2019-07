Arrild: - Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt.

Sådan lyder et berømt Pippi Langstrømpe-citat.

Det motto passer på modtagerne af årets Egernpris i Arrild, hvis man spørger den helt enige gruppe af beslutningstagere bag hæderen.

Modtagerne blev i år Pia og Poul Erik Kjær, og det er der flere årsager til. De to ildsjæle holder sig nemlig travlt beskæftiget i lokalområdet.

Blot for at nævne lidt af det, som optager ægteparret, kan det fremhæves, at Poul Erik Kjær har været leder for FDF gennem flere år, sidder i bestyrelsen for vandværket, har været i Arrild Idrætsforenings bestyrelse i mange år og deltager altid i dåsesortering.

Hustruen Pia Kjær er en del af det frivillige initiativ Natteravnene, har været en del af gymnastikudvalget samt frivillig gymnastiktræner i mange år.

- De er altid i godt humør og siger aldrig nej, hvis du mangler hjælp. De har lagt over flere 100 frivillige timer i Arrild by. Tak til dem for, at de altid værner om fællesskabet. To kæmpe ildsjæle, som vi ikke vil og kan undvære i Arrild, lyder det i en besked fra Malene Knudsen, der som en del af arrangørgruppen bag byfesten i Arrild har været med til at afgøre, hvem prisen skulle gå til i år.