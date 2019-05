Et års fængsel: 18-årig dømt for rambuktyveri

SKÆRBÆK/SØNDERBORG: To medgerningsmænd er fortsat på fri fod, men ved Retten i Sønderborg faldt der torsdag dom over den 18-årige Daniel Kudsk Hellbrandt, som har erkendt at have været med i et rambuktyveri i Skærbæk i februar. Her blev det til et års ubetinget fængsel for i alt tre indbrud.

Retten begrundede, at det er en formildende omstændighed, at han ikke tidligere har været straffet, og at han selv gik til politiet og erkendte det.

Formildende omstændigheder

Den 18-årige meldte sig selv til politiet den 28. februar og har siden siddet varetægtsfængslet, oplyser anklager Rie Johansen.

Udover rambuktyveriet i Skærbæk har den dømte erkendt et indbrud i en villa i Sommersted, hvor han var én af de tre gerningsmænd bag tyveriet af elektronik og designerlamper for i alt 231.000 kroner. Desuden har den 18-årige også erkendt at have været med til et indbrud på Produktionshøjskolen i Rødekro, hvorfra en del computere blev stjålet.

At den 18-årige selv er gået til bekendelse, har ifølge anklager Rie Johansen været med til at korte straffen ned:

- Retten begrundede, at det er en formildende omstændighed, at han ikke tidligere har været straffet, og at han selv gik til politiet og erkendte det. Jeg synes, det er en udmærket straf, for det skal virke formildende, at man medvirker til, at sagen bliver oplyst, siger hun.