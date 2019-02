HØJER: Det bliver det københavnerbaserede Erik Brandt Dam arkitekter Aps, der skal stå i spidsen for landskabsomdannelsen af Højer i forbindelse med Tøndermarsk Initiativet.

Erik Brandt Dam arkitekter blev præsenteret på et pressemøde i et tætpakket østershus ved Kiers Gaard mandag eftermiddag. Her hørte og så et halvt hundrede interesserede om byomdannelsen og de planer, der er for Højer by i forbindelse med Tøndermarsk Initiativet.

Det var borgmester og formand for partnerskabet i Tøndermarsk Initiativet, Henrik Frandsen (V), der efter en kort velkomst præsenterede vinderen af byomdannelsen.

- Erik Brandt Dam arkitekter skal stå i spidsen for udviklingsplanen, der vil udstikke retningen for Højer de næste fem år, og som vil række mange år ud i fremtiden. Byomdannelsen af Højer er meget vigtig, hvis ikke det vigtigste i hele Tøndermarsk Initiativet, sagde borgmesteren og fortalte, hvorfor det netop var Erik Brandt Dam arkitekter, der blev valgt blandt de i alt tre prækvalificerede teams.

- Landskabsarkitekterne har lavet et forslag, der udviser stor respekt for Højer, for fortiden, kulturen og for fremtiden, lød begrundelsen fra Henrik Frandsen, som tilføjede ord som "respekt" og "erfaren" om Erik Brandt Dam arkitekter.