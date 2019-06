For fjerde år i træk, forbedrer Tønder Kommune sin position som erhvervsvenlig kommune. Nu indtager Tønder Kommune med en samlet 9. plads, en placering i top 10 over landets mest erhvervsvenlige kommuner. Det viser Dansk Byggeris seneste kommuneanalyse.

For fjerde år i træk, har Tønder Kommune netop forbedret sin position som erhvervsvenlig kommune. I Dansk Byggeris nyeste analyse, er Tønder for første gang rykket op i top 10 blandt landets 98 kommuner og indtager aktuelt en niendeplads.

TØNDER: Det kan godt være, at der er intern ballade omkring organisering af den samlede indsats for at fremme erhvervslivet i Tønder Kommune. Men når det kommer til erhvervsvenlighed, kan der ikke peges fingre af den kommunale forvaltning.

Med den flotte niende plads må vi konstatere, at vi langt hen af vejen er rigtig godt med. Det er vi stolte over.

Stolt borgmester

I analysen bliver samtlige kommuner målt på 23 forskellige forhold, som har betydning for erhvervslivets muligheder for at udfolde sig. Ifølge Dansk Byggeri har kommunerne selv indflydelse på alle forhold, der indgår i undersøgelsen. Det gælder blandt andet byggesagsbehandling, arbejdsmarked og uddannelse, erhvervsaffald, udbud, samt skatter og afgifter.

- Analysen er meget omfattende og grundig. Fælles for de 23 parametre er, at de hver for sig - og især samlet - fortæller, om vi som kommune er lykkedes med at skabe optimale rammer for, at vores lokale erhvervsliv kan blomstre. Med den flotte niende plads må vi konstatere, at vi langt hen af vejen er rigtig godt med. Det er vi stolte over, siger Tønders borgmester Henrik Frandsen (V) i en udsendt pressemeddelelse.