Erhvervsråd beholder formand

Tønder: Tønder Erhvervsråd har konstitueret sig på et bestyrelsesmøde, hvor Henning Nielsen, ABTEK, fastholdt formandskabet, mens Bo Kjelkvist, Kjelkvist A/S, er tiltrådt som næstformand. På generalforsamlingen 24. april var et af punkterne på dagsordenen at godkende vedtægtsændringer. De nye vedtægter blev godkendt, dog var godkendelsen ikke endelig, da der ikke var mødt tilstrækkelig antal aktive medlemmer op. For at vedtægtsændringerne kan godkendes, kræver det, at en tredjedel af foreningens aktive medlemmer møder op, hvilket ikke var tilfældet til generalforsamlingen.

Derfor indkaldes aktive medlemmer til en ekstraordinær generalforsamling 12. juni, hvor det er nok med et simpelt flertal blandt de fremmødte. /EXP