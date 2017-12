Erhvervsråd arbejder på bedre tilbud til unge

Tønder Erhvervsråd har haft svært ved at tiltrække de unge iværksættere. De første tiltag til at få lavet om på det, er taget, og 2018 byder på udrulning af en strategi med tre specifikke tilbud til målgruppen.

- Vi er meget bevidste om, at vi ikke har fat i dem.

- Vi er opmærksomme på, at vi ikke har særligt godt kendskab til dem, men de unge har overhalet indenom i forhold til, hvor meget der er sket på det område.

Tønder: Tønder Erhvervsråd har svært ved at tiltrække yngre medlemmer, og ved juletid sidste år lød det således fra direktør ved Tønder Erhvervsråd, Mikkel Johansen:

Tre lag

Erhvervskonsulent og iværksættervejleder ved Tønder Erhvervsråd, Jesper Monsrud, har gennem 2017 arbejdet med netop tilbud målrettet de unge iværksættere.

- Vi vil gerne de unge, og det ville vi også sidste år. Men vi er også klar over, at de ikke kommer til os. Nu sætter vi fokus på tilbud specifikt til dem.

I 2017 har erhvervsrådet etableret et samarbejde med Mindfactory og campus Tønder, og i januar bliver første del af et nyt koncept rullet ud. Det betyder helt konkret, at der kommer tre lag af tilbud: Business Young, Business Sparring og Business Boost.

- I samarbejde med handelsskolen og EUC hjælper vi eleverne med iværksætteri og innovation. Vi har talt med underviserne om forløb, og vi har været inde over linjen Kreative Smede. Her har vi understøttet undervisningen og givet feedback a la Løvens Hule-konceptet. Vi støtter også HTX og HHX-eleverne i Company Programme-konkurrencen med fiktive virksomheder, hvor vi er med til at løfte kvaliteten. Vi bliver fysisk tilstede på campus, så de kan komme og banke på, og lige nu er vi ved at finde ud af, hvordan vi kan kommunikere med de unge, fortæller Jesper Monsrud.

Det næste skridt, der bliver udrullet i løbet af foråret, er konceptet Business Sparring.

- Det er en overligger til Young. Vi håber at fange dem tidligt på campus, men sparring er også for dem, der er igang. Vi laver atypiske netværk, hvor de kan sparre med andre. Det kan være unge af alder, eller unge af cvr.-nummer. Vi sætter dem anderledes sammen. Vi skal ud og have fat i 25 til 30 virksomheder og skyde det igang. Det arbejde starter vi på nu, tilføjer han.

Endeligt er det Business Boost, der forventes udrullet først på sommeren 2018.

- Det er til de unge iværksættere, der er lidt videre og har virksomheder, der kan og vil skabe vækst og arbejdspladser. Det er individuel vejledning, og vi har mulighed for at give dem en pose penge i form af at afsætte ressourcer til en konsulent, en rådgiver eller en mentor, hvis virksomheden har potentialet til det, forklarer erhvervskonsulenten.