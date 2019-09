Erhvervsklima: Virksomhederne i Tønder mangler kvalificeret arbejdskraft

Virksomhederne i Tønder Kommune er utilfredse med den kommunale indsats, når det kommer til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det viser ny undersøgelse fra Dansk Industri. Hos kommunens arbejdsmarkedsudvalg forsøger man at tiltrække den fornødne arbejdskraft med nye tiltag.

Arbejdskraft er et vigtigt område for Tønder Kommunes virksomheder, som har placeret det som nummer to på en prioriteringsliste over, hvad de synes, kommunen skal fokusere på for at sikre fremtidig vækst.

Det står især skidt til, når man ser på mængden af kvalificeret arbejdskraft i kommunen. Tønder Kommune har nemlig i år sikret sig en solid bundplacering som nummer 93 i kategorien "arbejdskraft", som belyser de lokale virksomheders tilfredshed med den indsats kommunen gør for at opfylde behovet for kvalificeret arbejdskraft, samt hvor gode jobcentrene er til at samarbejde med virksomhederne. Derudover er der i kategorien også kigget på en række statistiske tal, der fortæller noget om mængden af kvalificeret arbejdskraft og private virksomheder i kommunen generelt.

DI's undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2019, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 10. år i træk, at DI laver undersøgelsen.7.332 virksomheder inden for DI's brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 370.000 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 20 pct. af den private beskæftigelse. I Tønder repræsenterer besvarelserne 2.265 arbejdspladser, hvilket svarer til ca. 22 pct. af de privat beskæftigede i kommunen. Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv. Resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer er opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder - ud over det samlede resultat. 93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar. Kilde: Ritzau/Dansk Industri

- Det er især faglærte, der mangler, men det er dog ikke mit indtryk, at manglen lige nu er så akut, at virksomhederne må sige nej til ordrer, men de føler lidt, at jorden brænder under dem. Fremtidsperspektiverne er ikke gode, hvis de pludselig står med en markant vækst. Så er det ikke sikkert, at de har nok medarbejdere til at bære den.

At det i Tønder Kommune generelt er et problem at tiltrække arbejdskraft, har konsekvenser for de lokale virksomheder, fortæller Gordon Trier Holm, konsulent hos Dansk Industri. Det ses, når virksomhederne må sætte foden på bremsen, og afvise kunder fordi, de ikke har medarbejdere nok.

Nye tiltag

Ifølge formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Tønder Kommune, Jan Voss Hansen (O), er manglende arbejdskraft noget arbejdsmarkedsudvalget har meget fokus på.

Der er blevet søsat flere initiativer, som skal forsøge at sikre flere kvalificerede medarbejdere og dermed fremtiden for virksomhederne. Det drejer sig blandt andet om et samarbejde mellem flere sønderjyske kommuner, hvor de udveksler ressourcer og arbejdskraft, og et samarbejde der går under navnet "Partnerskabet for fremtidens arbejdskraft i Tønder Kommune", hvor der blandt andet sidder repræsentanter fra en række uddannelsesinstitutioner og LO.

- Her lytter vi meget til, hvad de mener, vi kan gøre bedre, eller hvor vi kan sætte ind. Jeg arbejder også med at se, om vi kan tiltrække noget kvalificeret arbejdskraft fra Tyskland, og få nogen derfra til at bosætte sig i Sønderjylland. Men det er en lidt langsigtet strategi, fortæller Jan Voss Hansen.

Noget andet arbejdsmarkedsudvalget arbejder på er, at tale de faglærte op:

- Derudover vil vi have gjort det mere attraktivt at tage en faglig uddannelse, og vise, at man ikke nødvendigvis skal gå på gymnasiet. Det gør vi blandt andet med en uddannelsesmesse, hvor vi prøver at fortælle, at fremtidens arbejdspladser og indtægt ligger ved de faglærte, lyder det fra Jan Voss Hansen.