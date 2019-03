Med baggrund i blandt andet det seneste års fremgang i antal af overnatninger tager turist-, handels- og erhvervsfolk afstand fra et nyt destinationssamarbejde, som Tønder kommune agter at indgå med Fanø og Esbjerg kommuner.

TØNDER/RØMØ: Hvor skal vi hen, du?

Tilbage i februar besluttede et flertal i Tønders økonomiudvalg at tiltræde en hensigtserklæring om at indgå i et fremtidigt turistmæssigt destinationssamarbejde med Esbjerg og Fanø kommuner. Men netop dette samarbejde er en række turist- og erhvervsfolk alt andet end begejstrede for.

Det resulterer nu i, at sagen overvejes en ekstra gang.

Utilfredsheden med det fremtidige samarbejde kom blandt andet frem i et bekymringsbrev, som erhvervs- og turistfolk efter underskrivelsen af hensigtserklæringen sendte til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen. Destinationssamarbejdet var også et af hovedemnerne på Rømø-Tønder Turistforenings generalforsamling i Løgumkloster i sidste uge.

- Det bedste for Rømø-Tønder Turistforening er, at vi forbliver en selvstændig forening med eget budget og regnskab, der skal markedsføre og brande Tønder både i Danmark og udlandet, siger formanden for foreningen, Martin Iversen, Møgeltønder.

Han henviser blandt andet til, at markedsføring i udlandet ifølge det nuværende oplæg skal ske via "Visit Denmark" med stor risiko for, at Tønder ikke opnår den synlighed, men har i dag og som er afgørende for fremtiden.

- Man skal ikke eksperimentere med noget, der kan gå gruelig galt, siger Martin Iversen.