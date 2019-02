Erfaren journalist bliver ny kommunikationschef i Tønder Kommune

- Med ansættelsen af Martin er det lykkedes Tønder Kommune at tiltrække en kapacitet med stærke kompetencer og solid erfaring fra store politisk ledede organisationer. Jeg er sikker på, at Martin kan hjælpe os med at udvikle og styrke vores strategiske kommunikation både internt i organisationen og i forhold til omverdenen, siger kommunaldirektør Klaus Liestmann i pressemeddelelsen.

Stærk profil

Udover kommunikationschefen består Tønder Kommunes kommunikationsafdeling af yderligere to medarbejdere. - Professionel kommunikation har høj prioritet i Tønder Kommune. Det er vigtigt, at vi altid har fokus på at kommunikere så godt som overhovedet muligt med borgere og erhvervsliv og samtidig får synliggjort alle de gode ting og spændende projekter, der er i gang i kommunen. Derfor er jeg glad for, at vi får en stærk kommunikationsprofil til Tønder, siger Klaus Liestmann.

Tønders nye kommunikationschef er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus i 1999 og har suppleret uddannelsen i USA, hvor han tog en Master of Science in Journalism på Columbia University i New York. Derudover har Martin Skovmand arbejdet på både Danmarks Radio, TV2 Sporten og TV Syd som studievært, redaktør og reporter.

Han bor i Sønderborg med sin ti-årige datter.